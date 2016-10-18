Нальчик, 18 октября, 2016, 13:53 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии подлежат уничтожению 9600 голов свиней. Причина такого массового истребления животных — распространение в республике вируса африканской чумы свиней. Как сообщили ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе регионального управления МЧС, в настоящее время проводятся подготовительные мероприятия для уничтожения и утилизации животных.

Unsplash Свинья

Все животные будут утилизированы в одном месте. Для этого готовится яма, подвозится дизельное топливо, древесина и старые автомобильные шины. По предоставленной МЧС информации, на 15 октября количество заболевших животных составило 160 единиц, количество павших — 50 голов, вынужденно по признакам болезни истреблено семь голов. Количество уничтоженных животных 47 голов.

Кроме того, проводятся мероприятия по недопущению проникновения вируса чумы свиней в соседние регионы. Так, по информации главного ветеринарного врача Прохладненского муниципального района, на территории района выставлено четыре санитарных поста. Два из них находятся непосредственно на территории НАО «Меркурий АПК Прохладненский», где возник очаг инфекции. Еще два установлены при въезде в район стороны станицы Солдатской и со стороны села Заречное.

Как сообщало ИА REGNUM, вирус африканской чумы свиней был выявлен на прошлой неделе при исследовании проб крови, отобранных от свиней, принадлежащих НАО «Меркурий АПК «Прохладненский». На территории комплекса на момент возникновения заболевания содержалось более 38 тысяч свиней.

Отметим, холдинг «Меркурий Агро», в который входит НАО «Меркурий АПК «Прохладненский», создан более 15 лет назад. В свинокомплексах выращиваются, как говорится на официальном сайте компании, более 60 тысяч голов свиней в год. Продукция ферм, которые входят в холдинг, известна жителям не только северокавказского региона. Она всегда пользовалась спросом, в том числе и как известная своим качеством и контролем на производстве. В настоящее время прилавки фирменных магазинов агрохолдинга пусты. Информации о причинах продавцы не оглашают.

Как сообщает управление Россельхознадзора РФ, вывоз свиней для убоя в течение последнего месяца осуществлялся с предприятия на территорию Карачаево-Черкесии и Ставрополья.