Киев, 18 октября, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Украина увеличила расходы на оборону и безопасность до 136 млрд грн (5 млрд 275 млн долл). Как сообщает 18 октября пресс-служба украинского парламента, соответствующий закон № 5217 «О внесении изменений в закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2016 год» подписал президент Украины Петр Порошенко, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поджигатель

Согласно внесенным изменениям, Украина дополнительно заложила 7,1 млрд грн (275 млн долл) на оборону и безопасность.

«18.10.2016 Возвращен с подписью от президента», — отмечается в статусе документа на сайте Рады.

В пояснительной записке к закону говорится, что закон подготовлен с целью увеличения расходов для нужд обороны и безопасности государства, выполнения закона «О государственной службе» и решения других неотложных вопросов.

При этом в Министерстве финансов Украины проинформировали, что законопроект предусматривает выделение дополнительных средств Минобороны в сумме 3 800 млн грн (147 млн долл), Национальной полиции — 2 004,8 млн грн (77 млн долл), Администрации Госпогранслужбы, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, Главному управлению разведки Минобороны, Службе безопасности, Управлению госохраны, Госспецтрансслужбе.

Кроме того, с целью обеспечения выполнения норм закона «О государственной службе» увеличены расходы на оплату труда с начислениями работников центральных органов исполнительной власти, местных государственных администраций и иностранных дипломатических учреждений Украины на 1,5 млрд гривен (58 млн долл). Также по бюджетной программе «Государственная поддержка угледобывающих предприятий на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции» предусматривается увеличить расходы на 420 млн грн (16 млн долл) «для финансового сбалансирования угольной отрасли и недопущения социальных взрывов среди шахтеров».

В то же время 18 октября украинский парламент предоставил добровольцам, ставшим инвалидами в результате участия в «Антитеррористической операции», право на пенсию наравне с военнослужащими срочной службы. Соответствующий законопроект № 2345а за основу и в целом поддержали 264 народных депутата. Как отмечается в пояснительной записке, добровольцы и другие лица, привлеченные к проведению «АТО», а также члены их семей оказались в сложной ситуации в связи с реализацией их права на соцобеспечение.

«Учитывая то, что на таких лиц не распространяется действие закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», пенсия таким лицам назначается в соответствии с законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». В частности, пенсия по инвалидности назначается лицу в зависимости от группы инвалидности и при наличии необходимого страхового стажа на время наступления инвалидности. Пенсия по потере кормильца — нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, при наличии у кормильца на день смерти страхового стажа, который был бы необходим ему для назначения пенсии по III группе инвалидности. В то же время среди тех, кто потерял здоровье и стал инвалидом, а также среди погибших есть такие лица, у которых предусмотренного законом стажа для назначения им пенсии по инвалидности, а семьям погибших — пенсии по потере кормильца недостаточно. Учитывая это, такие лица с инвалидностью, а также семьи погибших вообще не получают поддержки от государства», — говорится в записке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины утвердило и подало на рассмотрение в Раду проект бюджета Украины на 2017 год, в котором на нужды обороны и безопасности страны заложили 5% ВВП — 129 млрд (5 млрд долл).

Напомним, 14 октября Порошенко сообщил, что в 2017 году Украина потратит на закупку и ремонт вооружений 11 млрд грн (426 млн долл). По его словам, украинские ученые разрабатывают новые образцы ракетного вооружения и средства космической разведки. «Перед учеными и конструкторами поставлена задача — разработка нового ракетного вооружения, комплексов крылатых ракет, высокоточных боеприпасов, беспилотников ударной силы, средств космической разведки… В следующем году на закупку и ремонт вооружения планируем потратить 11 млрд грн (426 млн долл). Каждый гражданин имеет право видеть технику, в которую он инвестирует ежемесячно свои налоги», — сказал Порошенко.