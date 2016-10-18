Москва, 18 октября, 2016, 14:10 — ИА Регнум. В Москве зафиксировано снижение потребления питьевой воды. Как заявил на заседании комиссии Мосгордумы по экологической политике главный инженер управления канализации АО «Мосводоканал» Сергей Стрельцов, за 11 лет потребление сократилось в 2,3 раза. Он отметил, что причина снижения водопотребления в столице — установка счетчиков и водосберегающих приборов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

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«Показатель в 2005 году составлял 345 литров в сутки на человека. Сегодня норма водопотребления снизилась до 147 литров питьевой воды на человека», — уточнил он.

В свою очередь, главный инженер управления водоснабжения АО «Мосводоканал» Алексей Бабаев добавил, что в столице не наблюдается дефицита воды. По его словам, система водохранилищ превышает объемы потребления.

Напомним, ранее Бабаев сообщил, что объем водопотребления уменьшается с каждым годом. Он уточнил, что ежедневно через сети «Мосводоканала» проходит порядка 3 млн кубометров воды. Также Бабаев заявил, что водопроводная вода в столице соответствует всем санитарным нормам. В квартиры москвичей вода попадает из Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем.