Киев, 18 октября, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко продлил и расширил действие санкций в отношении России, ограничив, в частности, деятельность на территории страны 271 юридического лица. Соответствующий указ, подписанный Порошенко, опубликован на официальном сайте главы государства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

В числе прочих работать на территории Украины не смогут платежные системы: «Золотая корона», «Колибри», «Международные денежные переводы Лидер», «Юнистрим», Anelik и Blizko.

Также продлено и расширено действие санкций в отношении 682 физических лиц, среди которых — граждане РФ, находящиеся на государственных должностях в Крыму, и ряд военнослужащих.

Указом Порошенко от 17 октября введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 16 сентября 2016 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Ограничения введены сроком на год.