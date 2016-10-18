Москва, 18 октября, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Банк «Пересвет», основным владельцем которого является Русская православная церковь, ограничил выдачу вкладов физлицам до 100 тыс. рублей, или $1,5 тыс, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на колл-центр «Пересвета».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Сотрудница банка пояснила: «Это (ограничения на выдачу вкладов) из-за возникшего ажиотажа, мы не можем удовлетворить все заявки».

При этом она добавила, что ограничения могут быть сняты на следующей неделе.

Ранее телеканал «Дождь» со ссылкой на источники сообщил об исчезновении главы правления банка Александра Швеца. Однако в пресс-службе кредитной организации заверили, что данная информация не соответствует действительности.