Барнаул, 18 октября, 2016, 13:50 — ИА Регнум. На территории Алтайской краевой клинической больницы сегодня днем, 18 октября, произошло ЧП. С телесными повреждениями, характерными при падении с высоты, обнаружено тело 35-летнего мужчины. Об этом сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

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По предварительным данным следствия, мужчина являлся пациентом и приехал в стационар для прохождения лечения, но по неизвестным причинам совершил самоубийство. Доследственную проверку этого случая проводят в следственном отделе по Центральному району Барнаула следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

Уже осуществлен осмотр места происшествия, опрошен персонал больницы и очевидцы произошедшего. Также в клинике изъяты все необходимые документы.

По данным life.ru, погибший являлся пациентом отделения гемодиализа и никогда не пропускал процедуры. Что именно повлияло на решение шагнуть в окно седьмого этажа и предстоит узнать следствию. В медучреждении говорят, что не испытывают проблем с процедурой гемодиализа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайская краевая клиническая больница считается флагманом медицины в регионе. Оснащена она самой современной диагностической базой и практикует наиболее передовые методы лечения.

После избрания депутатом Госдумы главврача клиники Валерия Елыкомова его обязанности исполняет Диана Рудакова. Также недавно больницу покинул заместитель главврача Владимир Захаров: 12 октября 2016 года он был представлен в качестве нового руководителя Алтайского диагностического центра. А 23 сентября в Барнауле скончался один из первых главных врачей Алтайской краевой клинической больницы, хирург Евгений Осипов.