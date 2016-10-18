Москва, 18 октября, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Минтруд предлагает ввести единый порядок индексации соцвыплат и одновременно приостановить на три года индексацию материнского капитала.

credits-helps.ru Материнский капитал

Министерство разработало законопроект, которым предлагается установить начиная с 1 января 2018 г. единый порядок индексации социальных выплат различным категориям населения — один раз в год с 1 февраля текущего года по фактической инфляции.

Этим же законопроектом «с учетом финансово-экономической ситуации в стране» предлагается приостановить до 1 января 2020 г. ежегодный пересмотр с учетом темпов роста инфляции размера материнского (семейного) капитала.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сейчас размер маткапитала составляет 453 026 рублей. Программа материнского капитала действует с 2007 года.