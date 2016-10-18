Красногорск, 18 октября, 2016, 14:30 — ИА Регнум. В Московской области подведены итоги третьего квартала 2016 года в сфере контроля за сбором мусора. Большинство из навалов отходов, зафиксированных специалистам Госадмтехнадзора региона, располагались вокруг садоводческих товариществ (СНТ). По мнению эколога и главы «Альянса Зелёных» Александра Закондырина, Московской области необходимы серьезные капиталовложения в создание прозрачной отрасли обращения с отходами. Самим же дачникам, стихийно складирующим мусор рядом со своими дачами, необходима помощь муниципальных властей для организации законных точек сбора отходов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусор

«Если говорить про навалы мусора, то необходимо этих людей привлечь к ответственности, чтобы у них пропало желание этим заниматься. В СНТ необходимо создать инфраструктуру, которая позволит легальным образом людям сбрасывать свой мусор. Это вполне подъемные средства для любого организованного садоводческого товарищества. Власти на местном уровне также должны оказывать помощь. Но, конечно, выбрасывать мусор там, где вы живете — откровенное безумие. Почему вы дома у себя не выбрасываете?» — отмечает Закондырин.

Эксперт также завил, что в области готовится проект территориальной схемы обращения с отходами, который вскоре может поступить на рассмотрение областного парламента.

«Если говорить в общем о вопросе несанкционированных свалок, то буквально недавно появился проект территориальной схемы обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО), который презентовало Минэкологии Московской области. Сейчас он проходит согласования в Росприроднадзоре и в ближайшее время должен попасть на дискуссию на парламентские слушания. Это 62-страничный документ, основа которого заключается в трех вещах: переработка и захоронение мусора, опасные отходы и привлечение частных инвестиций с созданием рынка региональных операторов, которых будет 8 по количеству зон, на которые разбит регион. Тем не менее, к этому документу есть определенные вопросы, которые еще предстоит обсудить», — заключил собеседник агентства.

Напомним, по данным пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья, в третьем квартале 2016 года в Московской области было ликвидировано 156 очаговых навалов мусора общим объемом почти 1,2 тыс. кубометров, а также 38 несанкционированных свалок с 3 тысячами кубометров отходов.