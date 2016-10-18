Москва, 18 октября, 2016, 13:45 — ИА Регнум. «Крестного отца» снова можно будет увидеть на большом экране. Так, 21 и 22 октября в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге кинокомпания «Иноекино» покажет ретроспективу обеих частей эпической гангстерской саги Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец».

Цитата из к/ф «Крёстный отец». Реж. Френсис Форд Коппола. США — Италия. 1972 Глава клана

В российской столице известный фильм можно будет посмотреть в кинотеатре «Формула кино Горизонт», в Петербурге — традиционно в «Авроре». В Екатеринбурге обе части киноленты покажут в кинотеатре «Колизей».

Сегодня это популярнейшее киноявление прочно вписалось в культуру. Эпическая гангстерская сага стала целой эпохой в развитии такого искусства как кинематограф и одним из самых цитируемых текстов последних десятилетий XX века. Напомним, что в основе сюжета лежит судьба влиятельного сицилийского мафиозного клана в Нью-Йорке и разворачивающаяся на его улицах борьба за контроль и власть между криминальными группировками, погрязшими в коррупции, обмане и предательстве.

Режиссер в своей работе создает образы гангстеров, которые сочетают в себе и безграничную жестокость, и невероятную любовь к семье с циничным безразличием к врагам и конкурентам. Обращаясь к традиции американского кинематографа 30-х годов, Коппола как бы создает канон, по которому должен изображаться криминальный мир. Режиссер делает из гангстерского фильма настоящую семейную сагу и метафору властных отношений в целом.

Объясняя культурную значимость «Крестного отца» для современной культуры и общества, обозреватель ИА REGNUM Дмитрий Теткин говорит: «Среди очевидных достоинств фильма (подробная и обстоятельная режиссура, прекрасная актёрская игра, замечательный литературный материал в основе и т.д.) как-то затерялась другая причина его бешеной популярности. Грустная мысль о том, что, в сущности, во многом его популярность связана с кризисом веры в наши дни во все другие авторитеты кроме криминальных. По сути, перед нами эпическая сага, эпос, который со всей «эпической силой» утверждает нам, что есть ещё настоящие герои. В хороших костюмах. Есть с кого делать жизнь. Да, это трудный путь. Но это «мой путь» — как поют некоторые. И это интересный повод задуматься о феномене власти вообще: в обществе, в семье, в церкви, в тюрьме… Мафия, как мы знаем, бессмертна в стране пиццы и дизайнеров. Впрочем, и для России с её «шансоном» и почти повсеместной тюремной культурой (и недавней криминальной революцией) это ещё и своего рода учебник «хороших манер» для крёстных отцов и их друзей. Да и так ли уж коридоры власти отделены от тюремных в нашей стране?.. С точки зрения, собственно, истории кино, конечно, интересно сравнить эту картину с многими последующими, которые испытали её влияние, но так и не достигли её популярности».

Напомним, что первый фильм культовой саги, основанный на бестселлере Марио Пьюзо 1969 года, рассказывает историю взросления и становления молодого героя войны Майкла Корлеоне жестким и коварным боссом сицилийской мафии. Фильм охватывает период 1945—1955 годов: время абсолютной криминализации Нью-Йорка, оказывающегося подотчетным исключительно мафии, с которой не справляется ни полиция, ни ФБР. Фильм был номинирован на десять премий «Оскар», из которых в итоге получил три, в том числе за лучший фильм 1972 года.

Вторая часть саги о «крестном отце» сицилийской мафии в Нью-Йорке рассказывает о том, как борьба между мафиозными кланами переносится внутрь семьи Корлеоне — предательство родных, непонимание любимой и интриги членов семьи — со всем этим сталкивается новый глава клана Майкл Корлеоне. С сюжетной линией о централизации власти Майкла соединяется история детства его отца — дона Вито Корлеоне. Молодого Марлона Брандо сыграл Роберт де Ниро. Образ Брандо — образ бедного и закрытого паренька, которому выпадает судьбоносный шанс заслужить уважение для всего своего рода. Работа де Ниро была отмечена «Оскаром». Вообще удачный сиквел получает уже шесть «Оскаров» и награду BAFTA за лучшую мужскую роль для Аль Пачино.