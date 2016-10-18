Орел, 18 октября, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Почти на 18% сократились объемы введенного в строй жилья в Орловской области с начала этого года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Орелстате.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

Согласно статистическим данным, общий объем работ по строительству, выполненный орловскими подрядчиками в сентябре этого года, составил 1 млрд 980,5 млн рублей, или 87,9% к сентябрю 2015 года. Всего за девять месяцев текущего года в Орловской области построено объектов на 14 млрд 566,3 млн рублей — это на 9,8% меньше, чем за июнь — сентябрь 2015 года.

Существенно снизился темп ввода жилья — этот показатель составил лишь 82,1%, то есть по сравнению с прошлым годом в Орловской области было построено жилья меньше на 17,9%. Всего в январе — сентябре этого года в регионе сдано 3 тыс. 205 квартир, общая площадь их — 221,2 тыс. кв.м.

Существенно снизились объемы индивидуального строительства: в этом году построено только 67,8 тыс. кв. метров против 166,2 тыс. м в 2015 году, это на 59,2% меньше.

То, что Орловская область пока входит в число регионов-аутсайдеров по темпам строительства жилья, отмечалось в начале октября на выездном заседании Российского союза строителей в Орле. Как отмечалось, объем ввода жилья в 2015 году составил 479,3 тыс. кв. м, а с января по август 2016 года в эксплуатацию было введено 197,3 тыс.кв.м.

Впрочем, сокращение темпов строительства жилья сегодня отмечается во многих российских регионах, правда, не столь катастрофично. Так, в Ростовской области сокращение составляет 0,8%. Падают объемы ввода жилья в Тульской, Брянской областях, в Чувашии, в Волгоградской области.