Веллингтон, 18 октября, 2016, 13:40 — ИА Регнум.



DR04 Тюрьма

«Планы Правительства по увеличению вместительности тюрем показывают серьезную решимость расправиться с насильственными преступлениями и распространением метамфетамина», — сообщила министр полиции и исправительных учреждений Джудит Коллинз 18 октября изданию Stuff. Коллинз анонсировала строительство дополнительных тюремных блоков суммарно на 1800 мест по всей стране. Несмотря на то, что в целом по стране количество преступлений снизилось, количество осужденных преступников выросло «быстрее, чем планировалось», — отметила она.

Лейбористы критикуют данное решение, по их мнению, это очередное свидетельство того, что власти не справляются с растущим уровнем преступности. Коллинз же считает, что дополнительное финансирование позволит быстрее и эффективнее снизить количество наркодилеров в стране. Борьба с метамфетамином является приоритетом для полиции, уточнила она. Также особое внимание должно быть уделено снижению уровня домашнего насилия и жестокости в семье. «Пусть дилеры «мета» не думают, что мы отпустим их, потому что им не хватит коек — теперь место найдется для всех», — подчеркнула Коллинз.

Министерство полиции и исправительных учреждений также расширяет штат — уже закрыто 700 вакансий в связи с планируемым расширением тюрем, из них 100 человек — высококвалифицированные специалисты из-за рубежа.

Лейбористы крайне обеспокоены принятым решением, по их мнению, тюрьмы являются «криминальной школой», в процессе заключения осужденные не проходят никаких программ реабилитации, что делает вероятность рецидива крайне высокой. «Вместо того, что работать с рецидивистами и вводить серьезные программы реабилитации, они строят больше тюрем», — заявил лейборист Кельвин Девис, — «Правительство должно тратить больше денег, чтобы не допустить совершения преступлений и заключения населения в тюрьму, а не на содержание новых заключенных».

На вопрос, справится ли Правительство с планом «снизить количество рецидивов на 25% к июню 2017 года», министр ответила, что это изначально была поставлена не совсем корректная задача, правильнее будет сформулировать ее как «снизить общий уровень преступности и уровень первично осужденных», а не уровень рецидивов правонарушений.

Дополнительное финансирование предполагает разработку реабилитационных программ, программ медикаментозного лечения, реинтеграции, а также специальных образовательных программ для заключенных страны.