Москва, 18 октября, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Банк России понизил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 19 октября, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Доллар США опустился на 26,1 копейки и составил 62,89 рубля. Евро потерял 9,79 копейки и понизился до 69,2608 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 19 октября, уменьшилась на 18,76 копейки — до 65,7569 рубля.