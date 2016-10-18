Москва, 18 октября, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов рассчитывает на то, что у лидеров фракций в Госдуме будет по пять советников, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября. Или как минимум три.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

«Многие мои коллеги не получили мандата, считаю необходимым использовать потенциал таких людей», — сказал Миронов.

Так, по словам Миронова, его советниками могли бы стать Валерий Черешнев, Виктор Шудегов как советник по образованию, Александр Романович — по международной проблематике.

«Речь идет о том что люди с большим потенциалом остались на улице», — сетует парламентарий.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил появления в Госдуме советников руководителей фракций, который будет работать как консультант, эксперт, референт главы парламентской фракции. По словам председателя Госдумы, работа в этом направлении уже идет, причем учреждение нового института не потребует дополнительных бюджетных расходов.