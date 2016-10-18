У глав фракций в Госдуме должно быть по пять советников — Миронов
Москва, 18 октября, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов рассчитывает на то, что у лидеров фракций в Госдуме будет по пять советников, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября. Или как минимум три.
«Многие мои коллеги не получили мандата, считаю необходимым использовать потенциал таких людей», — сказал Миронов.
Так, по словам Миронова, его советниками могли бы стать Валерий Черешнев, Виктор Шудегов как советник по образованию, Александр Романович — по международной проблематике.
«Речь идет о том что люди с большим потенциалом остались на улице», — сетует парламентарий.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил появления в Госдуме советников руководителей фракций, который будет работать как консультант, эксперт, референт главы парламентской фракции. По словам председателя Госдумы, работа в этом направлении уже идет, причем учреждение нового института не потребует дополнительных бюджетных расходов.