Москва, 18 октября, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Прекращение бомбардировок Алеппо — это скорее не жест доброй воли, а хороший дипломатический ультиматум. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

ilbe.com Алеппо. Сирия

«Мне кажется, это скорее не жест доброй воли, а хороший дипломатический ультиматум: «Давайте, выходите и покидайте город, прекращайте обстреливать мирное население, прекращайте использовать мирное население в качестве живого щита — дается для этого возможность, не уйдете — пеняйте на себя», — отметил парламентарий.

Миронов не сомневается, что никаких уступок быть не может. «Техника и вооружение показали, что у нас оружие высокоточное, и мало не покажется тем, кто не уйдет», — заявил депутат Госдумы.

Российские и сирийские самолеты прекратили бомбардировки Алеппо, режим прекращения огня начал действовать во вторник с 10:00, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. По словам министра, досрочное прекращение авиаударов позволит подготовиться к «гуманитарной паузе», которую планируется ввести в Алеппо 20 октября.