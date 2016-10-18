Киев, 18 октября, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Украина расширила санкционный список юридических лиц РФ в связи с «ситуацией в Крыму и Донбассе». Черные списки опубликованы на сайте главы украинского государства в приложениях к указу № 467/2016, которым Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 16 сентября 2016 г.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинские санкции

Так, под новые «ограничительные меры» Украины попали российские компании — «Рособоронэкспорт», «ЮТэйр», КамАЗ, «Юнистрим» и «Сбербанк Лизинг».

Кроме того, в список включены высокопоставленные российские государственные чиновники, бизнесмены и парламентарии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введение в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 16 сентября 2016 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

«Ввести в действие решение СНБО от 16 сентября 2016 г. «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — сказано в указе. — Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие настоящим Указом, возложить на Секретаря СНБО Украины».

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