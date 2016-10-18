Калуга, 18 октября, 2016, 13:30 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

Бывшая заместитель начальника исправительной колонии №7 УФСИН России по Калужской области майор внутренней службы Дарья Антонова обвиняется следственными органами во взяточничестве в крупном размере.

Как сообщил 18 октября корреспонденту руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Калужской области Дмитрий Рыженко, заместитель начальника колонии Антонова в 2012—2014 годах получала от осужденных женщин взятки за дачу положительного заключения о целесообразности их условно-досрочного освобождения, за перевод осужденных на облегченные условия отбывания наказания. Общая сумма полученных взяток составила 640 тысяч рублей. Деньги переводились родственниками осужденных на банковскую карту знакомого обвиняемой. Между тем Антонова вину в совершенных преступлениях не признала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, со ссылкой на калужскую правозащитницу Любовь Элье, руководители женской колонии в Калуге требовали от одной из осужденной и ее родственников передать им денежные средства, а также технику, мебель и стройматериалы обещая за это осужденной облегченные условия отбывания наказания. Вымогателям из колонии было передано более 80 тыс. рублей. И это не единичный случай.

Бывшие руководители УФСИН России по Калужской области пытались опровергнуть правозащиницу и защитить честь мундира, но, как впоследствии выяснилось, безуспешно.