Москва, 18 октября, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал эмоциональную реакцию Донбасса на убийство в Донецке одного из командиров ополчения Арсена Павлова (позывной Моторола), назвав ее объяснимой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, в плане безопасности ситуация на линии разграничения «оставляет желать лучшего» и провокации продолжаются. «Вполне объяснима такая эмоциональная реакция представителей Донбасса и, конечно, это всё не способствует процессу выхода на реализацию минских договорённостей», — сказал Песков.

На вопрос, можно ли предположить, что подобная провокация стала причиной согласия президента РФ Владимира Путина принять участие в переговорах «в нормандском формате» в Берлине, Песков ответил отрицательно.

Он также пояснил, что реакция российского общества на убийство известного ополченца не носит какого-либо официального характера. «В данном случае солидарность с представителями Донбасса, которые подверглись таким провокационным действиям, конечно, вполне объяснима с точки зрения российского общественного мнения», — сказал Песков.

Напомним, 16 октября в Донецке неизвестные убилили командира батальона «Спарта» ДНР Арсена Павлова. В республике объявлен трехдневный траур. С 2015 года в ДНР и ЛНР регулярно «зачищаются» полевые командиры ополчения. В частности, были убиты атаман Всевеликого войска Донского Павел Дремов, Начштаба четвертой бригады ЛНР Александр Беднов (позывной Бэтмен), командир бригады «Призрак» ЛНР Алексей Мозговой и другие.

Моторола погиб в результате теракта: в доме, где он жил, взорвался лифт. Власти ДНР обвинили в убийстве Павлова украинскую диверсионно-разведывательную группу. Обсуждаются ещё несколько версий случившегося.