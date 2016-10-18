Ставрополь, 18 октября, 2016, 13:28 — ИА Регнум.



Сергій Ткаченко Колючая проволока забора возле колонии

В Ставропольском крае бывший следователь осуждена к 3,5 годам колонии общего режима за взяточничество, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Следователь октябрьского района горда Ставрополя Юлия Евдокимова расследовала дело о мошенничестве одной женщины. Впоследствии она получила от этой женщины 170 тысяч рублей за прекращение дела.

Преступление зафиксировали сотрудники ФСБ. После чего под следствие попала уже сама экс-следователь.

Помимо тюремного срока суд приговорил женщину к штрафу в размере 510 тысяч рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на пять лет.

Отметим, что тюрьма у Евдокимовой будет отсрочена до 2020 года, в связи с тем, что экс-следователь воспитывает маленького ребенка и по закону ее могут посадить, когда ребенку исполнится 14 лет.

В региональном управлении МВД добавили ИА REGNUM, что по результатам служебной проверки Евдокимова уволена из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Ее руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.