Салехард, 18 октября, 2016, 13:25 — ИА Регнум. На Ямале терпит бедствие судно «Капитан Белодворцев». Сложное положение судна и его экипажа подтвердили корреспонденту ИА REGNUM в Новоуренгойской транспортной прокуратуре, .

namonitore.ru SOS

Тревогу забил капитан теплохода «Капитан Белодворцев», сообщив по телефону ямальской прессе о том, что шесть человек из команды застряли на внешнем рейде Салехарда без возможности передвижения. Второй день судно находится в акватории на приколе. Экипажу четыре месяца задерживают зарплату, закончились продукты и топливо. Нужна помощь, чтобы отбуксировать судно с открытого участка реки.

Руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по ЯНАО Иван Скиданов сообщил ИА «Север-Пресс» о невозможности отбуксировать судно силами спасателей, а экипаж судна отказывается от эвакуации.

Капитан судна «Капитан Белодворцев» Владимир Пономарев сообщил телерадиокомпании «Ямал-Регион», что омский подрядчик в лице ООО «Север» якобы отказался финансировать судно, ссылаясь на отсутствие средств почти сразу, как только экипаж прибыл к месту назначения в ямальский поселок Гыда. Но экипаж выполнил свою работу — перевез груз в порт Сабетта. Оттуда судно было взято на буксир, но не дошло до Лабытнанги буквально пары километров. Бросить судно экипажу не позволяет речной кодекс и совесть.

«Мы на 1−1,5 часа запускаем агрегат, кипятим чай, подогреваем. Затем останавливаем. А всю ночь трясемся как пингвины в промокшей шкуре. Потому что все выветривается, охлаждается и люди всю ночь не обогреваемые. Самая главная просьба — обеспечить судно дизельным топливом. Мы не можем без дизтоплива. Мы простужены несколько раз. И продуктами питания, чтобы мы могли дождаться, когда нас поставят в укрытие, то есть в Лабытнанги», — пояснил ситуацию Пономарев телерадиокомпании «Ямал-Регион».

Новоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку ЧП, после которой будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц. «Подрядчик судна «Капитан Белодворцев» — омская фирма ООО «Компания «Север» — обанкротилась, — пояснил корреспонденту ИА REGNUM исполняющий обязанности прокурора новоуренгойской транспортной прокуратуры Вячеслав Строд. — Только что получил факс из Омска, где конкурсный управляющий сообщает: судно будет в ближайшее время отбуксировано в Лабытнанги. Сейчас первоочередная задача — буксировка. Потом будем разбираться с документами, невыплатами и другими нарушениями, которых, судя по сложившейся ситуации, немало».