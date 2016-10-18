Санкт-Петербург, 18 октября, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Прививки от гриппа сделали в этом сезоне 1 289 906 жителей Санкт-Петербурга, что составляет 24,8% от всего населения города. Об этом сообщили в городском Управлении Роспотребнадзора.

mobilmusic.ru Прививки от гриппа

На 17 октября в рамках национального календаря прививок защиту от вируса получили 1 181 431 человек, в том числе 223 702 ребенка. Вне национального календаря прививок привито еще 108 475 человек.

«В настоящее время заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями находится на неэпидемическом уровне, — обнадежили в Роспотребнадзоре. — Групповых заболеваний и летальных исходов ОРВИ не зарегистрировано».

Во всех районах города из средств местного бюджета выделены средства на закупку вакцин против гриппа, отметили в надзорном ведомстве.

Читайте также: Эпидемия гриппа в России прогнозируется на январь 2017 года

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Ленинградской области также находится ниже порогового значения на 60,2% среди совокупного населения региона.

«По данным еженедельного мониторинга за 41 неделю в области зарегистрировано 7 733 случая (40 нед. — 8276 случая) заболеваний ОРВИ, из них 5453 у детей (70,5%). Госпитализировано с ОРВИ — 74 человека, из них 46 дети», — сообщили сегодня в областном Управлении Роспотребнадзора.

При этом, как установлено, заболеваемость связана с вирусами не гриппозной этиологии (вирусами парагриппа, аденовирусами, риновирусами и другими). Вирусов гриппа пока не обнаружено.

Тем не менее, из-за ОРВИ частично закрыто пять групп в пяти детских дошкольных учреждениях Ленобласти.

Отмечается также рост заболеваемости пневмонией — 185 случаев за неделю, что выше уровня прошлой недели на 19,4%. Группой риска по заболеваемости пневмонией остаются дети до 6 лет, напомнили в ведомстве.

Что касается уровня иммунизации от гриппа, здесь Ленобласть пока отстает от Санкт-Петербурга.

Общее число привитых против гриппа в рамках национального календаря профилактических прививок составило на 14 октября 260 847 человек. Еще 44 284 человека привито за счет других источников финансирования, в том числе работодателей.

«Таким образом, по области общее число привитых против гриппа составляет 305 131 человек, из них 59 726 детей (18% от общей численности населения)», — сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Ленобласти.