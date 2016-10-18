Москва, 18 октября, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Заявления со стороны представителей США и Великобритании о возможном введении санкций в отношении Москвы из-за позиции по Сирии в российском руководстве оценили негативно. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 18 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московский Кремль

Журналисты попросили Пескова ответить на вопрос, как в Кремле отнеслись к заявлениям из Вашингтона и Лондона о возможных санкциях. «Негативно», — ответил он.

На вопрос об ответных мерах со стороны Москвы, Песков ответил, что пока рано принимать решения. «Сами контрмеры не являются самоцелью, сначала нужно понять, что все-таки имели ввиду британцы и американцы, и после этого можно будет о чем-то говорить», — сказал пресс-секретарь президента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 октября госсекретарь США Джон Керри на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном в Лондоне заявил, что Вашингтон рассматривает возможность введения новых экономических санкций против России и Сирии из-за обострения ситуации вокруг Алеппо. «Мы продолжим это обсуждать и поймем, что делать, в течение ближайших нескольких дней», — сказал он.

17 октября верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини перед заседанием глав МИД стран ЕС заявила, что никто из руководителей стран ЕС не вносил предложений о введении новых «ограничительных мер» в отношении Москвы.