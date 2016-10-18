Париж, 18 октября, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Решение Великобритании покинуть Европейский союз может способствовать увеличению инвестиций во Францию, заявил президент Франции Франсуа Олланд, сообщает 18 октября Reuters.

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«Решение Великобритании покинуть Европейский Союз должно побудить нас к поиску еще большего объема инвестиций. Мы должны продемонстрировать привлекательность Франции», — сказал Олланд .

«Конечно, речь не идет о том, чтобы забрать то, что принадлежит Великобритании, однако она сделала свой выбор и должна мириться с последствиями. Франция должна стать точкой доступа на европейский рынок», — добавил президент Франции.

Напомним, многие международные банки открывали свои подразделения в Великобритании, что позволяло им воспользоваться так называемыми правами паспортизации, предоставляющие возможность международным финансовым организациям осуществлять свою деятельность в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), которая включает 28 стран ЕС, Исландию, Норвегию и Лихтенштейн.

Brexit может закрыть европейский рынок для международных банков, расположенных в Великобритании.