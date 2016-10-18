Вильнюс, 18 октября, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Член Сейма Литвы Кястутис Масюлис сегодня, 18 октября, попросил министра обороны Юозаса Олекаса объяснить, были ли в армии случаи, когда военные во время учений заражались клещевым энцефалитом, сообщили ИА REGNUM в Сейме Литвы.

John Tann Клещ

«Я получил информацию о том, что во время учений солдат доброволец после укуса клеща мог заразиться клещевым энцефалитом. До сих пор армия не прививала добровольцев, хотя требует от них тренироваться в лесу. В связи с этим случаем я прошу министра Юозаса Олекаса объяснить ситуацию и представить ответы обществу. Государство призывает граждан выполнить долг перед родиной, но не заботится о прививках. Это характерно не западной стране НАТО, а советским методам, когда здоровье и жизнь человека практически ничего не значат», — сказал парламентарий.

Министерство обороны в год на вакцины от клещевого энцефалита тратит около 200 тыс. евро, но этого недостаточно, чтобы сделать прививки всем добровольцам и стрелкам, уверен политик. «Сейчас прививки от инфекционных заболеваний не являются приоритетом армии. На это не хватает денег, хотя бюджет обороны ежегодно увеличивается. На прививки военным профессиональной службы еще хватает денег, а на прививки добровольцам и стрелкам — нет», — говорит Масюлис.

Сейчас в системе обороны служат около 8,2 тыс. профессиональных военнослужащих, около 3 тыс. призывников, примерно 4,6 тыс. добровольцев и около 2,4 тыс. гражданских. Системе обороны Литвы принадлежит и Союз стрелков Литвы, объединяющий около 8 тыс. человек.

В литовских СМИ регулярно публикуются статьи, в которых рассказывается о покусанных клещами солдатах-срочниках. Летом этого года за день полевых учений одного из призывников госпитализировали после обнаружения на теле порядка сотни укусов с клещами.