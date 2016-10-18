Душанбе, 18 октября, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Объем ВВП Таджикистана за первые 9 месяцев 2016 года составил 38 млрд сомони (304 млрд рублей по текущему курсу). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен рост показателя на 6,7%.

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По данным Агентства по статистике при президенте Таджикистана, большую часть в структуре ВВП республики, а именно 20,3% составляет сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство. Далее по объемам следует промышленность, в том числе энергетика — 14,9%, торговля, ремонт техники, гостиницы и рестораны — 14,4%, транспорт, связь и складское хозяйство — 12,3%.

Доля налогов в структуре внутреннего валового продукта составила 11,7%, а строительства — 10,8%.

Отметим, что правительство Таджикистана прогнозирует в 2016 году рост ВВП на уровне 7%. Международные финансовые институты менее оптимистичны: Азиатский банк развития ожидает рост в 4,2%, Европейский банк реконструкции и развития — 4,5%, Всемирный банк предсказывает 4%.

В октябре свой прогноз улучшил Международный валютный фонд, вместо прогнозированных ранее 3,4% его аналитики ожидают 6%.