Вильнюс, 18 октября, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Социал-демократы Литвы опровергают, что собирались предложить на пост скончавшегося министра здравоохранения Юраса Пожелы действующего министра обороны Юозаса Олекаса, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 октября. В своём заявлении крупнейшая правящая партия недоумевает в связи с комментариями президента Дали Грибаускайте, что она отказывается назначать «скомпрометированного министра».

Augustas Didžgalvis Даля Грибаускайте

«Возглавляющий правительство председатель Социал-демократической партии Альгирдас Буткявичюс 17 октября поручил Эвалдасу Густасу временно исполнять обязанности министра здравоохранения, так как в воскресенье скончался министр здравоохранения Юрас Пожела. 17 октября секретариат премьера с самого утра связался с советниками президента и поинтересовался, как президент Даля Грибаускайте оценивает кандидатуру Густаса. Ответ был положительным. Странно, почему позже появилась информация о том, что президент не будет утверждать временным министром здравоохранения социал-демократа Юозаса Олекаса, если на самом деле президенту кандидатура Олекаса не предлагалась ни письменно, ни устно. Почему СМИ были представлены заявления президента по поводу кандидатуры Олекаса, представители социал-демократов и правительства не комментируют», — говорится в заявлении партии.

Накануне, 17 октября, президент заявила, что ни в коем случае не будет утверждать на пост и.о. министра Юозаса Олекаса, которого она считает виновным в непрозрачных конкурсных закупках литовской армии. До этого СМИ сообщили, что именно его премьер Буткявичюс предложит президенту.