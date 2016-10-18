Рига, 18 октября, 2016, 13:16 — ИА Регнум. До тех пор, пока правительство Латвии не исправит своего отношения к отрасли здравоохранения, пациенты продолжат сталкиваться с недостаточно хорошим отношением медиков, заявил председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис, сообщает портал Mixnews.lv.

marionbrun Врачи за работой

При этом он указал, что с ситуациями, когда пациент на протяжении длительного времени лежит в коридоре медучреждения и к нему не подходят врачи, нужно бороться.

«Конечно, есть и отрицательные примеры того, как медики не должны поступать. Это все надо исправлять. Но, с другой стороны, недостаток рабочих рук и синдром выжигания уже оставили такой отрицательный отпечаток на работе медиков, что, не обращая внимания на эти две проблемы, уже нельзя исправить ситуацию в общем. Без инвестиций эту ситуацию улучшить нельзя. Когда будет отдача со стороны бюджета, тогда можно будет нормально профинансировать отрасль, появится очередь у дверей работодателей, и они смогут уволить того, кто плохо работает. Правительство в первую очередь должно исправить свое отношение к отрасли здравоохранения», — сказал Керис.

Напомним, согласно проекту бюджета 2017 года, финансирование сферы здравоохранения в 2017 году увеличится на 64 миллиона евро. По словам Кериса, эти средства не предусмотрены на увеличение зарплат медикам.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 16 августа 2016 профсоюз призвал правительство финансировать здравоохранение в соответствии с международной практикой и отложил вопрос об акциях протеста. Однако уже два дня спустя правительство выделило медицине дополнительно на 2017 год только 45 млн евро вместо 70 млн евро, которых требовал Минздрав. Министр здравоохранения Анда Чакша заявила, что в результате пациентам и в 2017 году придется считаться с длинными очередями на обследования у специалистов.

Стоит добавить, что сейчас в Латвии на медицину выделяется меньше 3% ВВП, притом, что в среднем по ЕС на здравоохранение выделяется 7,3%.

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