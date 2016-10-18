Ростов-на-Дону, 18 октября, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Правительство Ростовской области готово выкупить у футбольного клуба «Ростов» западную трибуну стадиона «Олимп-2». На эти цели выделено почти 80 млн рублей. Заместитель донского губернатора, министр финансов региона Лилия Федотова отметила, что ложе реконструируют к ЧМ-2018, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

fc-rostov.ru Стадион «Олимп-2»

Однако в пресс-службе желто-синих информацию о том, что западная трибуна находится в собственности клуба, не подтвердили. ИА «Ростовские вести» пресс-атташе клуба Иван Бодылевский заявил, что в собственности «Ростова» значатся только тренировочная база и поле, которое расположено на её территории.

Но кто бы ни был собственником объекта, к ЧМ-2018 на «Олимпе-2» должен быть организован тренерский штаб, заменен газон, оборудованы раздевалки, а также пресс-центр на 100 мест. Проектно-сметную документацию планируется успеть подготовить до конца года.

Отметим, что западная трибуна ростовского стадиона считается элитной. Здесь расположены места для VIP-болельщиков, прессы, а также застекленная ложа «А». Практически все зрительские места находятся под крышей.

В апреле этого года у команды было выкуплено поле стадиона «Олимп-2». Стоимость сделки составила 17 млн рублей. Оно приобретено в целях подготовки объекта к мундиалю в качестве тренировочной базы. После окончания первенства мира поле будет передано спортшколе олимпийского резерва №8, которая носит имя легендарного футболиста Виктора Понедельника. Стоит отметить, что южная трибуна стадиона уже находится на балансе школы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после проведения ЧМ-2018 футболисты «Ростова» проводить тренировки и принимать соперников будут на «Ростов Арене», которую возводят к мундиалю.

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