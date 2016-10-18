Ярославль, 18 октября, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Ярославские депутаты подадут пример жителям региона в прививках от гриппа. С таким призывом к народным избранникам обратился заместитель председателя правительства региона Виктор Костин на заседании постоянного комитета по социальной, демографической политике и здравоохранению, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Мутация вируса идет очень серьезная. Лучше провакцинироваться сейчас, потому что потом начнется эпидемия и люди будут задавать вопросы, почему в поликлинику не попасть», — аргументировал свой призыв заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Костин.

Депутаты выразили готовность сделать прививки и подать таким образом пример своим избирателям. Акцию по вакцинации решили приурочить к выездному совещанию в поликлинике в Ростове Великом на следующей неделе. Депутаты в очередной раз подняли вопрос аварийного состояния здания поликлиники, которая была переведена в помещения роддома.