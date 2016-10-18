Вильнюс, 18 октября, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Цены на электроэнергию в Литве и в четвертой электроэнергетической зоне Швеции сравнялись, и электроэнергия потекла по смычке со Швецией NordBalt из Литвы в Швецию, сообщает сегодня, 18 октября, литовское агентство BNS. Но директор Департамента стратегической инфраструктуры оператора электропередачи Litgrid Каролис Санковскис утверждает, что это — единичный случай.

Unsplash Элетрические лампочки

Обычно цены на электроэнергию в Литве выше, чем в Швеции, однако с 14 октября средние цены сравнялись и 18 октября на электроэнергетической бирже Nord Pool составляют по 41,03 евро за мегаватт-час.

После того, как цены сравнялись, какое-то время электроэнергия поступает из Литвы в Швецию — во вторник, 18 октября, на экспорт электричества по NordBalt используется 172 мегаватт мощности смычки, в понедельник, 17 октября, в отдельные часы мощность смычки для экспорта достигала 290 мегаватт, а в субботу, 15 октября — 530 мегаватт.

По словам Санковскиса, такие случаи, когда электричество поступает в Швецию, единичные, и согласно статистике, чаще электричество поступает из Швеции в Литву. «Там продемонстрирован физический, не коммерческий поток. Коммерческий поток лучше всего отражает статистика, и она больше идет на пользу Литвы. Этот случай более единичный, чем статистика», — говорит Санковскис.

Представитель крупнейшего в Литве производителя электроэнергии Lietuvos energijos gamyba Валентас Нявера сказал BNS, что сейчас контролируемый предприятием 9-й блок электростанции Lietuvos elektrinė электроэнергию не вырабатывает, потому что проводятся плановые работы по ремонту оборудования. По его словам, ремонт оборудования мощностью 455 мегаватт продлится до начала ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва хочет физически заблокировать попадание электроэнергии с Белорусской АЭС, поскольку тогда дешевое электричество по кабелю NordBalt начнёт закупать Швеция, хотя электросмычка строилась ради «энергетической независимости» от Востока.