Тбилиси, 18 октября, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Вслед за американскими военными судами в порт Батуми в Грузии прибыл и военный корабль Франции Premier maitre l'Her. По информации МИД Грузии, визит осуществлен в рамках грузино-французского сотрудничества, а его целью является выражение интереса и поддержки Грузии и региона со стороны стран-членов НАТО.

mfa.gov.ge Французский военный корабль в Батуми

На приеме в связи с прибытием корабля в Батуми присутствовали министры иностранных дел и обороны Грузии. Как заявил министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, этот визит еще раз подчеркивает широкий спектр сотрудничества между Грузией и Францией.

«Сотрудничество в военной сфере очень важно, в первую очередь, потому, что при содействии правительства Франции Грузия делает успешные шаги на пути интеграции в НАТО. Франция поддерживает Грузию на пути европейской и евроатлантической интеграции как в процессе имплементации существенного пакета НАТО, так и в обеспечении морской и воздушной безопасности», — заявил Джанелидзе.

О предстоящем визите французского военного корабля в Батуми в ходе своего визита в Грузию еще в сентябре текущего года сообщил министр обороны Франции.

Premier maitre l'Her пробудет в Батуми до 20 октября.