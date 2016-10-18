Иваново, 18 октября, 2016, 13:08 — ИА Регнум. В сельскохозяйственных организациях Ивановской области в 2016 году посев озимых культур выполнен в полном объеме в соответствии с утвержденным Минсельхозом России плановым показателем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте сельского хозяйства и продовольствия.

Александр Дейнека. Деревня. 1934

Как отмечают в профильном ведомстве, текущие погодные условия являются удовлетворительными для закалки растений и подготовки их к зимовке.

Наибольшие посевные площади под озимыми культурами располагаются в Гаврилово-Посадском — 6,7 тыс. га, Шуйском — 2,8 тыс. га, Родниковском — 2,1 тыс. га и Приволжском — 2,0 тыс. га районах.

Под урожай 2017 года всего посеяно 21,8 тыс. га озимых культур, что выше уровня предыдущего года на 0,3 тыс. га, в том числе: пшеницы — 17,1 тыс. га, ржи — 3,3 тыс. га, тритикале — 0,9 тыс. га, сурепицы — 0,5 тыс. га.

Отметим, что по информации Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области, со всех плановых площадей намолочено свыше 132 тыс. тонн зерна при урожайности более 21 ц/га. Овощи собраны с 88% плановых площадей. Всего 12 тыс. тонн продукции, в том числе 7,4 тыс. тонн капусты, 3,2 тыс. тонн моркови, 1,3 тыс. тонн свеклы, 271,7 тыс. тонн картофеля. Урожайность картофеля составила 194 ц/ га, а овощей 2,5 ц/га.

В регионе заготовлено 299,2 тыс. тонн силоса, порядка 21,8 тыс. тонн сенажа, 50,1 тысяч тонн сена. Наиболее высокие показатели по заготовке кормов отмечаются в Шуйском, Гаврилово-Посадском, Родниковском, Ивановском районах.