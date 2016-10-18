Санкт-Петербург, 18 октября, 2016, 13:12 — ИА Регнум. В помещении Петроградского районного суда Санкт-Петербурга на Съезжинской улице неизвестными лицами была разлита ртуть. Из-за этого здание суда сегодня, 18 октября, закрыто для посетителей, а все судебные заседания отменены. Об этом сообщается на сайте суда.

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Как отмечается, решение принято в связи с полученным представлением главного государственного санитарного врача по Приморскому, Петроградскому, Курортному и Кронштадтскому районам о приостановлении деятельности в помещениях Петроградского районного суда для проведения работ по демеркуризации (удалению ртутного загрязнения).

«Назначенные на 18 октября 2016 года гражданские дела, уголовные дела, дела об административных правонарушениях и иным материалам снимаются с рассмотрения. Об очередной дате слушания дела участники судебного разбирательства будут извещены надлежащим образом», — проинформировали в суде.

По данным издания «Фонтанка.ру», разлив ртути был обнаружен сотрудниками суда еще в пятницу, 14 октября, на лестнице между 2-м и 3-м этажом. Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали превышение ПДК в 28 раз, на первом этаже здания это превышение было выше нормы в два раза. Полиция ведет поиск злоумышленников.