Владимир, 18 октября, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Владимира признал бывшего начальника медико-санитарной части МВД России по Владимирской области Александра Догаева виновным в присвоении имущества, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры области. Он получил три года лишения свободы условно. Кроме того, в течение двух лет он не сможет занимать подобные должности.

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В суде было доказано, что Александр Догаев с 2012 по 2014 год присваивал деньги, которые принадлежали медицинскому учреждению. В итоге ущерб составил 890 тысяч рублей.

«Противоправные действия он совершал путем издания соответствующих распорядительных приказов на выплату сотрудникам повышенной надбавки за сложность, напряженность, высокие достижения в труде и специальный режим работы, а также на премиальное вознаграждение. При этом часть подлежащих к выплате денег оставлял себе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Подсудимый признал свою вину, помогал следствию и возместил весь ущерб.

ИА REGNUM напоминает, что результате расследования дела осужденного было возбуждено дело в отношении его начальника — главы УМВД по Владимирской области Сергея Губарева. Сейчас он уже приговорен к 2 годам и 4 месяцем лишения свободы условно. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества с использованием своего служебного положения. По одному из эпизодов Сергей Губарев обвинялся в том, что давал указания начальнику медсанчасти размещать в ведомственном санатории своих родственников. Оплата шла через материальную помощь, которая должна была выдаваться подчиненным полковника. Но в итоге условное наказание он получил за то, что ездил на служебном автомобиле к родственникам в Липецк, а также за то, что заправлял машину за счет государства.