Анкара, 18 октября, 2016, 13:07 — ИА Регнум.



Defenseimagery.mil Истребитель F-16 ВВС Турции

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил 18 октября, что авиация страны приняла участие в авианалете на позиции исламистов в Мосуле, сообщает Figaro.

Удары нанесены в рамках коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), удерживающий город с 2014 года.

Власти Ирака оспаривает правомочность нахождения вооруженные силы Анкары на территории Ирака, на базе ВВС Башика, расположенной на севере страны. В Багдаде также не разделяют позиции Турции относительно того, какие силы должны принимать участие в освобождении второго по величине города Ирака.

Напомним, операция по освобождению Мосула началась 17 октября. В ней, помимо иракской армии и полиции, примет участие широкий спектр, в том числе курдские и суннитские подразделения.