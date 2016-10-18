Москва, 18 октября, 2016, 13:05 — ИА Регнум. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реальные доходы российского населения снизились и это ухудшило ряд экономических показателей. При этом безработица в стране сохраняется на прошлогоднем уровне. С таким заявлением Медведев выступил на правительственном совещании сегодня, 18 октября.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

Совещание было посвящено реализации плана действий правительства РФ, направленного на обеспечение стабильного социально-экономического развития России в 2016 году. «Уровень безработицы сохраняется практически на той же самой цифре, что и в прошлом году — 5,6%», — сказал глава правительства. Медведев констатировал снижение реальных доходов людей и, как следствие, падение экономических показателей, «включая показатели розничной торговли».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 октября Счётная палата России опубликовала данные, согласно которым реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 5,8%, реальная начисленная среднемесячная зарплата снизилась на 0,3% — по сравнению с прошлогодними показатеями.

17 октября в Минтруде РФ сообщили, что количество безработных граждан в России сократилось за неделю на 1,7%. Теперь официальное число безработных составляет 839,2 тысяч человек.