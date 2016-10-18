Пасадена, США, 18 октября, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Снимки космического аппарата «Венера-Экспресс» и данные зонда «Магеллан» позволили ученым обнаружить потоки лавы на склоне горы Идунн на Венере. Специалисты считают, что следы извержения относительно «свежие», об этом они рассказали в ходе планетологической конференции EPSC-DPS в Пасадене (США).

nssdc.gsfc.nasa.gov Компьютерное изображение вулкана на на Венере

Как пояснил Пьеро Д'Инчекко из Аэрокосмического центра Германии, новые методы исследования позволили ученым объединить инфракрасные фотографии «Венеры-Экспресс» и радарные снимки «Магеллана». Таким образом специалистам впервые удалось подробно изучить геологическую структуру Венеры, возникшую в результате вулканической активности сравнительно недавно по геологическим меркам.

В отличие от Земли, мантия которой охлаждалась благодаря тектоническим процессам, тепло в недрах Венеры накапливалось до тех пор, пока не привело к масштабным извержениям вулканов. Одним из них является гигантский Идунн, диаметр которого достигает 200 км.