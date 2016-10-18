Токио, 18 октября, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Японская автомобильная компания Datsun начала оснащать седан on-DO автоматической коробкой передач (АКП), которая ранее была доступна только хэтчбеку Datsun mi-DO. Об этом сообщает во вторник, 18 октября, «Авторевю».

carrrsmag.com China Xinhua

«Автомат» (четырехступенчатая коробка передач Jatco) устанавливается на автомобили в комплектациях Trust и Dream (базовая версия Access и впредь будет предлагаться только с «механикой»)», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что разница в цене между версиями седана с «механикой» и «автоматом» составит 50 тыс. рублей.

«Цены начинаются с 512 тыс. руб. за седан с двумя подушками безопасности, АБС, передними электростеклоподъемниками и подогревом передних сидений, — говорится в сообщении. — Версия с кондиционером стоит 536 тыс, а топовый Datsun on-DO обойдется в 602 тыс. руб».