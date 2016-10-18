Москва, 18 октября, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Размещение российских ракетных комплексов С-300 в Сирии может заставить американских военных поменять свою стратегию в регионе, пишет The Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне.

mil.ru ЗРК С-300

Появление российских интегрированных систем ПВО в Сирии вызвало беспокойство в Пентагоне — теперь Россия может сбивать самолеты и крылатые ракеты США в радиусе 250 миль от места их базирования на западе Сирии.

При растущих угрозах «конфронтации» власти США могут рассмотреть возможную смену стратегии, в том числе и в части поставок оружия курдам и оппозиции в Алеппо — их могут отложить. Кроме того, американские политики могут отказаться от создания в Сирии безопасных зон.

Может быть пересмотрено и использование ВВС США в регионе. Госсекретарь США Джон Керри уже заявил, что Москва повысила «ставки в конфронтации», развернув свои системы в Сирии, напоминает издание. В целом, Пентагон оценил такой шаг как «крайне рискованный».