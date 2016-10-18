Москва, 18 октября, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Ни один банк не может принять решения по закрытию счетов, как это было сделано в Великобритании в отношении телеканала Russia Today. Об этом 18 октября в ходе пресс-конференции с главой МИД Парагвая Эладио Лоисаги заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы вчера дали комментарий официального представителя МИД РФ. Во-вторых, ясно, что решение принимал не банк — никакой банк таких решений принять не мог», — сказал Лавров.

Он назвал ситуацию «достаточно очевидной»: «Нужно вспомнить о старой мудрости — «Никогда не обращайся с другими так, как хочешь, чтобы они обращались с тобой».

Напомним, ранее главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян написала в своём аккаунте в Twitter о том, что официальный Лондон закрыл все счета телеканала в своей стране.

«Нам закрыли счета в Британии. Все счета. «Решение пересмотру не подлежит». Да здравствует свобода слова!», — написала Симоньян.