Барнаул, 18 октября, 2016, 12:54 — ИА Регнум. На алтайском приборостроительном заводе «Ротор» и в двух барнаульских формах, принадлежащих одному предпринимателю, произведены обыски. Как передают «Вести-Алтай», связаны они с расследованием уголовного дела, возбужденного по фактам хищения у оборонного предприятия более 60 млн рублей.

«Вести-Алтай» Здание алтайского оборонного предприятия «Ротор»

По данным следствия, с 2009 года «Ротор» предоставлял займы коммерческим организациям. Их сумма составила около 600 млн рублей. Проблемы начались с апреля 2015 года. Именно тогда одна из фирм перестала возвращать деньги. Возникший долг в в 62 млн рублей решено было погасить посредством заключения отступного договора, в котором деньги были заменены детскими товарами. Впоследствии реализовать «натуру» и расплатиться с заводом предстояло второй коммерческий фирме.

«"Мир одежды» и должен был расплатиться с заводом и тем самым погасить долг заводу. Но товары он так и не оплатил, деньги «Ротору» не возвращены. В настоящий момент долг перед «Ротором» (62,6 млн рублей) числится за фирмой «Мир одежды»», — пишет ИД «Алтапресс».

Чтобы скрыть данный факт, в конце прошлого года завод якобы продал так и не полученные им детские товары. Хотя акт об их приеме и был подписан, реально они на завод не поступили, — полагают источники в правоохранительных органах.

В ходе расследования этого уголовного дела о хищении денежных средств выяснилось, что предприятия, операции которых оказались в поле зрения следствия, в настоящий момент находятся в той или иной стадии банкротства. Речь идет о фирмах «Концепет» и «Мир одежды», которые и кредитовал «Ротор». Обе они принадлежат барнаульскому предпринимателю, который в июне 2016 года был признан банкротом и тогда же прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Между тем, к банкротству, судя по всему, готовят также «Концепт»: по заявлению московского ООО «Экспобанк», на этом предприятии введена процедура наблюдения, а на ноябрь назначено собрание кредиторов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, генеральный директор ОАО АПЗ «Ротор», почетный гражданин Барнаула, почетный машиностроитель РФ, лауреат премии Алтайского края в области науки и техники Владимир Коновалов скоропостижно скончался 7 апреля 2016 года.

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По всему выходит, что проблемы у предприятия, на котором делают, в частности, детали для ракет, которые устанавливают на самолеты, для подводных лодок, самолетов Су-30, Як-130, МиГ, Ту-34 и 35, а также торгуют детской одеждой, начались задолго до этого события.

В 2015 году объем выпуска продукции на «Роторе» превысил 2,145 млрд рублей, из них специального назначения — 1,6 млрд рублей. Но уже в первом квартале 2016 года, по данным сайта «Капиталист», прибыль предприятия упала вдвое. В июле генеральным директором избран Максим Коновалов. Но ни он, ни другие топ-менеджеры «Ротора» ситуацию пока не комментируют.