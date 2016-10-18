Калуга, 18 октября, 2016, 12:53 — ИА Регнум.



Hermann Турист

В число лауреатов финальной защиты проектов V Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» вошли два калужских проекта.

Как сообщили 18 октября корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры и туризма Калужской области, в номинации «Лучшее детское туристическое событие» первое место занял детский фестиваль «Петухи и гуси в городе Тарусе», а крупнейший ландшафтный парк Европы — Никола-Ленивец (Дзержинский район) лидировал в подноминации «Природно-рекреационные зоны».

В этом году в конкурсе приняли участие 702 проекта из 68 регионов нашей страны. По итогам региональных этапов, к финальному отбору было допущено 169 туристских проектов из 40 субъектов нашей страны.

В рамках VI Международного туристического форума «Visit Russia» в Ярославле также определили победителей II Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристский сувенир». Гран-при в номинации «Сувенир туристического маршрута» завоевала Боровская керамика, в номинации «Сувенир-игрушка» 1 место досталось Хлудневской игрушке Думиничского района Калужской области.