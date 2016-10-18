Санкт-Петербург, 18 октября, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Средняя заработная плата сотрудников администрации Санкт-Петербурга в январе-июне 2016 года составила 86,7 тыс. рублей, что на 9,1% выше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Об этом сообщил Росстат.

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Рост зарплаты чиновников связан с тем, что в текущем году расчетная единица для исчисления зарплаты городских чиновников возросла с 1225 до 1300 рублей.

Обитатели Смольного получают больше своих коллег в мэрии Москвы и администрации Ленинградской области. Средняя зарплата чиновника московской исполнительной власти составила 67,3 тыс. рублей, увеличившись на 2% по отношению к 2015 году, а администрации Ленобласти — 73,3 тыс. рублей, сократившись на 5% к уровню 2015 года.

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Добавим, что среднемесячная заработная плата в Санкт-Петербурге в январе-июле 2016 года составила 47 071 руб. Это на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Однако реальные денежные доходы петербуржцев в январе-июле 2016 года оказались на 3,7% ниже, чем в первые семь месяцев прошлого года, сообщили ранее в Петростате.