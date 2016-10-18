Москва, 18 октября, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Объявление о приостановке военных действий в Алеппо на восемь часов является жестом доброй воли. Об этом 18 октября в ходе пресс-конференции с главой МИД Парагвая Эладио Лоисаги заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Что касается объявления о приостановке, то она вступила в силу. Это жест доброй воли в надежде на то, что объявленная пауза будет использована для отмежевания от запрещённой в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра» объединений, которые поддерживаются США, странами Европы и региона. Нам это давно обещали — с февраля как минимум. Стали даже закрадываться сомнения, не является ли эта позиция желанием вывести запрещённую в РФ организацию «Джебхат ан-Нусру» из-под удара и использовать её для свержения президента Сирии Башара Асада вопреки заявлениям», — сказал Лавров.

По его словам, несмотря на это, в Лозанне в прошлую субботу «мы договорились о том, что начнём в Женеве работу военных экспертов с тем, чтобы добиться отмежевания «умеренной оппозиции» от запрещённой в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра»: «Можно «Нусру» просто выгнать оттуда — конечно, мы будем поддерживать этот подход, но те, кто не считает себя ассоциированными с этими террористами, они должны будут подписать договорённости. Так что да, в Лозанне была договорённость о том, что военные эксперты постараются сделать это в отношении Восточного Алеппо».

Напомним, накануне Минобороны РФ заявило о том, что 20 октября российская сторона в одностороннем порядке объявит о восьмичасовой гуманитарной паузе в Алеппо, чтобы дать возможность мирным жителям покинуть территорию осаждённого города.

«По информации, поступившей из нескольких источников, боевики продолжают получать современные образцы вооружения, в том числе, противотанковые управляемые ракетные комплексы «Тоу» американского производства. В сложившейся обстановке одностороннее прекращение огня бессмысленно ввиду того, что формирования «Джабхат-ан-Нусры» и примкнувшие к ним террористы в очередной раз получат передышку, проведут перегруппировку и восстановят боеспособность. Российской Федерацией прорабатывается вопрос с ООН и странами, имеющими влияние на «Джабхат ан-Нусру» по выводу из Алеппо ее формирований. Мы понимаем, что на согласование всех вопросов может уйти длительное время, поэтому нами принято решение не терять время и начать проведение гуманитарных пауз. В этих целях 20 октября с 8 часов утра до 16 часов в районе Алеппо будет введена гуманитарная пауза. Мы имеем информацию о том, что боевики пытаются раствориться среди мирного населения, бросают оружие и сбривают бороды. Обращаемся к лидерам незаконных вооруженных формирований и их спонсорам, что с 8 утра 20 октября вы сможете беспрепятственно покинуть район восточного Алеппо по двум коридорам», — заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-лейтенант Сергей Рудской.

Предполагается, что для гражданского населения будут организованы шесть гуманитарных коридоров, а для экстремистов — ещё два. Планируется распространить по Алеппо листовки с подробным указанием маршрутов выхода.