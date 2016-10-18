Ханой, 18 октября, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук приказал военным начать спасательную операцию после того, как во время тренировочного полета с радаров пропал вертолет, сообщает 18 октября Reuters.

MilborneOne Вертолёт EC 130

Вертолет EC 130 T2 пропал с радаров в южной провинции Бариа-Вунгтау, на борту находились два стажера и инструктор, говорится в заявлении правительства Вьетнама.

Начиная с июля 2014 года, во Вьетнаме разбились два вертолета, более 20 человек погибли. В результате авиакатастрофы ВВС Вьетнама также потеряли два истребителя в июне и августе текущего года. Также разбился самолет береговой охраны CASA 212, отправленный на поиски пропавшего истребителя Су-30, погибли девять человек.