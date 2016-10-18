Москва, 18 октября, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Заместитель председателя Общественно-наблюдательной комиссии (контролирует соблюдение прав человека в местах принудительного содержания) Ева Меркачёва заявила, что бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, находящемуся под стражей по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, разрешено вступить в брак, находясь в СИЗО, передаёт RT.

kgorz Свадебная церемония

Меркачёва пояснила, что соответствующее разрешение получено от следователя, бюрократические процедуры пройдены. По словам Меркачёвой, день свадьбы уже назначен. Свадебная церемония пройдёт по правилам следственного изолятора.

Напомним, Белых был задержан 24 июня 2016 года в ресторане Москвы при получении взятки. По данным следователей, Белых получил в качестве взяток в общей сложности €400 тыс. 25 июня Белых арестован и уволен с поста губернатора Кировской области. Белых будет находиться под арестом до 24 декабря.