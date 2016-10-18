Москва, 18 октября, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности заместителя секретаря Совета безопасности России Владимира Назарова.

ru.wikipedia.org Эмблема Совета Безопасности РФ

«Освободить Назарова Владимира Павловича от должности заместителя Секретаря Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.