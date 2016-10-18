Севастополь, 18 октября, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников назвал вопрос о прямых выборах губернатора принципиальным для города, а сами выборы — ответом России на заявления о якобы имеющих место ограничениях прав и свобод в Крыму, передает корреспондент ИА REGNUM.

Карл Боссоли. Вид Севастополя

«Мы постоянно слышим заявления недружественного окружения наших двух новых субъектов РФ о том, что у нас ущемляются права и свободы. Так вот мое личное мнение: прямые выборы — это ответ Севастополя, ответ России на эти заявления. У нас нет никаких ограничений свобод, и мы сами готовы управлять своей судьбой», — сказал Овсянников.

Глава города в ходе обсуждения вопроса на заседании Заксобрания 18 октября еще раз подтвердил свою поддержку рассматриваемым поправкам в Устав Севастополя.

«Прямые всенародные выборы губернатора — это принципиальный вопрос для Севастополя, — сказал Овсянников. — Внесение изменений в Устав позволяет закрыть страницу в истории и дать возможность горожанам участвовать в судьбе города».

Одобрение прямым выборам высказали сенаторы Ольга Тимофеева, Андрей Соболев, депутат Государственной думы РФ Дмитрий Белик, благочинный Севастопольского округа Сергий Халюта, первый заместитель прокурора Севастополя Владимир Агапов.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Законодательного собрания Севастополя единогласно в первом чтении утвердили поправки в устав города, которыми закреплены нормы прямых выборов губернатора Севастополя. Изменения в Устав Севастополя в этот раз поддержали депутаты фракции ЛДПР и партии «Единая Россия», ранее голосовавшие против.