Москва, 18 октября, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Штурм иракского города Мосул создаёт риски возможного бегства террористов запрещённой в РФ террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в соседнюю Сирию. Об этом 18 октября в ходе пресс-конференции с главой МИД Парагвая Эладио Лоисаги заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

syria.mil.ru ВС РФ в Сирии

«Мосул — город крупный. Мы следим за этой операцией — все мы заинтересованы в поражении запрещённой в РФ террористической оранизации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Окружён город не полностью — надеюсь, что просто не смогли. Коридор создаёт риски, что запрещённая в РФ террористическая организация ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уйдёт из Мосула в Сирию. Мы будем принимать решения, если это произойдёт, и если в Сирии, где наша группировка работает, появятся дополнительные контингенты запрещённой в РФ террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

По его словам, операция в Мосуле будет непростая: «Она предусматривает нанесение ударов с воздуха, действие наземных сил, которых там немало, и для региональных раскладов немаловажно то, что есть соперничество, кто будет брать Мосул. Как будет в итоге сформирован «наземный кулак» и кто в него войдёт — от этого будут зависеть многие региональные расклады».

Лавров отметил, что гуманитарный аспект операции в Мосуле состоит в том, что, «по оценкам ООН, количество беженцев может составить от 200 тысяч до 900 тысяч»: «Ни в одной из соседних стран адекватных возможностей принять такое количество не существует. Надеюсь, что это было просчитано теми, кто проводит операцию».

Напомним, ранее иракская армия совместно с курдским ополчением (пешмерга) начали штурм Мосула, являющегося вторым по величине иракским городом. В Мосуле находится главная иракская точка организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Поддержку с воздуха иракской армии и курдскому ополчению оказывает международная коалиция во главе с США