Москва, 18 октября, 2016, 12:39 — ИА Регнум. В Москве на Сокольнической линии метро произошло ЧП — семилетнему ребенку «зажевало» ногу в эскалаторе. Об этом Life.ru рассказал источник в медицинских кругах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Инцидент произошел в воскресенье, 16 октября, на станции метро «Охотный ряд».

«В момент спуска по движущейся лестнице нога мальчика попала под гребёнку эскалатора, — говорится в сообщении. — Обувь не спасла ребенка от травмы».

Отмечается, что молодой человек, получивший рваную рану пальца правой стопы, был экстренно госпитализирован в местную больницу.

По некоторым данным, ребенок находился на станции метро с бабушкой, которая не успела отреагировать и предостеречь внука от травмы.