Калуга, 18 октября, 2016, 12:38 — ИА Регнум.



Рисунок пресс-службы прокуратуры Калужской области Эмблема форума

Первый открытый форум прокуратуры Калужской области по теме «Реализация и защита прав предпринимателей» начал сегодня, 18 октября, свою работу в областном центре.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Татьяна Гильдикова, собравшиеся обсуждают проблемы, связанные с господдержкой малого и среднего предпринимательства и обеспечения законности при реализации их коммерсантами.

В работе форума принимают участие представители прокурорского и бизнес-сообщества, местных властей, контролирующих органов и общественных организаций.

Участники встречи в режиме дискуссионных блоков получили возможность высказать свое мнение по вопросам развития предпринимательской инициативы населения, а также преодоления проблем того, что еще мешает развитию малого и среднего бизнеса в калужском регионе.

Итоги обсуждения будут использованы в работе органов прокуратуры совместно с общественными институтами, областными учреждениями и ведомствами.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в Калужской области действовало порядка 14 058 малых и средних предприятий, работали 29,9 тысячи индивидуальных предпринимателей.

Реальная юридическая помощь и конкретная поддержка была оказана более трем тысячам малых и средних предприятий калужского региона.